Россияне не примут участия в Паралимпиаде-2026

IPC: российские спортсмены не будут выступать на Паралимпийских играх в Италии

Российские спортсмены не будут участвовать в Паралимпийских играх 2026 года из-за отсутствия возможности квалифицироваться на соревнования. Об этом сообщила пресс-служба Международного паралимпийского комитета (IPC).

Международная федерация лыжного спорта (FIS), Международный союз биатлонистов (IBU) и Всемирная федерация керлинга (World Curling) выступили против участия россиян в Паралимпиаде.

«Хотя Россия и Белоруссия теперь могут участвовать в соревнованиях по следж‑хоккею, на этом позднем этапе квалификации уже определились шесть команд — участниц отборочного турнира в ноябре», — отметили в IPC.

Зимние Паралимпийские игры пройдут в Милане и Кортина‑д’Ампеццо с 6 по 15 марта 2026 года.

Совет FIS вынес решение продлить дисквалификацию спортсменов из России и Белоруссии. В Ассоциации лыжных видов спорта России вердикт назвали дискриминационным.