Медведев проиграл Синнеру в полуфинале «Мастерса» в Риме

Даниил Медведев не сумел выйти в финал турнира серии ATP Masters Риме, уступив первой ракетке мира Яннику Синнеру. Полуфинальная встреча завершилась со счетом 6:2, 5:7, 6:4 в пользу итальянца.

Матч продолжался 2 часа 37 минут. Игра стартовала еще в пятницу, однако прервалась из-за дождя в третьем сете при счете 4:2 в пользу Синнера и возобновилась сегодня.

Благодаря этой победе Синнер продлил рекордную серию на турнирах категории «Мастерс» до 33 выигранных матчей подряд.

При этом Медведев сумел прервать серию итальянца без проигранных сетов, которая насчитывала девять встреч. Россиянин также впервые с сентября 2024 года сумел взять у Синнера хотя бы одну партию.

После матча счет личных встреч между теннисистами стал 10:7 в пользу представителя Италии.

Заслуженный тренер России по теннису Виктор Янчук в беседе с 360.ru отмечал, что шансы Медведева на победу невысокие, поскольку Синнер является стабильным лидером мирового тенниса.