Матч полуфинала «Мастерса» между Синнером и Медведевым в Риме возобновили

Полуфинальный матч турнира серии «Мастерс» в Риме между Даниилом Медведевым и первой ракеткой мира Янником Синнером возобновили после длительной паузы, вызванной накануне дождем. Изначально теннисисты должны были продолжить встречу 16 мая в 16:00 однако старт матча задержали.

На момент остановки игры Синнер вел в решающем сете со счетом 4:2. Первый сет итальянец выиграл — 6:2, во втором Медведев сумел взять верх со счетом 7:5. Победитель полуфинала сыграет в финале с норвежцем Каспером Руудом.

Россиянин выигрывал римский «Мастерс» в 2023 году — это единственная победа российского теннисиста на соревновании. Сейчас 30-летний спортсмен занимает девятое место в рейтинге ATP и имеет в активе 23 титула.

Синнер, которому 24 года, является действующей первой ракеткой мира и четырехкратным победителем турниров Большого шлема.

Турнир в Риме — это третий по значимости уровень соревнований после турниров Большого шлема и Итогового турнира ATP. Призовой фонд превышает 8,2 миллиона евро.

Заслуженный тренер России по теннису Виктор Янчук в беседе с 360.ru отметил, что шансы Медведева на победу остаются невысокими, поскольку Синнер является стабильным лидером мирового тенниса. По мнению Янчука, дополнительным фактором в пользу итальянца станет грунтовое покрытие, на котором Медведев традиционно выступает менее уверенно, тогда как его стиль игры лучше подходит для харда.