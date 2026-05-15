Теннисист Медведев вышел в полуфинал «Мастерса» в Риме, где сыграет с Синнером

Российский теннисист Даниил Медведев сыграет с первой ракеткой мира итальянцем Янником Синнером в полуфинале турнира категории ATP-1000 в Рим. Матч состоится 15 мая, начало встречи запланировали на 20:00 по московскому времени.

Медведев вышел в полуфинал после победы над испанцем Мартином Ландалусе. Россиянин уступил первый сет со счетом 1:6, однако затем сумел переломить ход встречи и выиграл матч за 2 часа 23 минуты.

Синнер в четвертьфинале оказался сильнее россиянина Андрей Рублев. Итальянец подходит к матчу в статусе главного фаворита турнира.

Заслуженный тренер России по теннису Виктор Янчук в беседе с 360.ru отметил, что шансы Медведева на победу невелики.

«Противник конкретный — это, естественно, первый номер мира. Причем не случайно. Это уже определившийся лидер, который показывает стабильный результат», — заявил Янчук.

По словам специалиста, дополнительной сложностью для россиянина станет грунтовое покрытие, на котором Медведев традиционно выступает менее уверенно.

«На грунте он не показывал выдающихся результатов. Его игра более эффективна на харде», — отметил тренер.

При этом Янчук подчеркнул, что сам выход в полуфинал уже можно считать достойным результатом. По его мнению, матч с Синнером станет важной проверкой перед «Ролан Гарросом».

«Это хороший соперник. Может получиться очень содержательная игра, полезная и для опыта, и для приобретения еще лучшей формы», — добавил эксперт.

Турнир в Риме завершится 17 мая. Его призовой фонд превышает восемь миллионов евро.

