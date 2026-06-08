Медведев остался на восьмом месте после «Ролан Гаррос»

Первую строчку рейтинга занял итальянец Янник Синнер, а на второй расположился испанский теннисист Карлос Алькарас. Третье место досталось немцу Александру Звереву.

Ранее Медведев проиграл Яннику Синнеру в полуфинале турнира серии ATP Masters в Риме. Матч закончился со счетом 6:2, 5:7, 6:4 и продлился два часа 37 минут. Игра началась в пятницу, но ее пришлось прервать из-за дождя в первом сете.

В первый день при счете 3:3 итальянец сбавил в активности, его движения потяжелели. Медведев воспользовался ситуацией и перестроил игру, сосредоточившись на затяжных обменах ударами. На следующий день Синнер уже показал себя как спокойный и сосредоточенный профессионал.

Благодаря победе он продлил рекордную серию на турнирах категории «Мастерс» до 33 выигранных матчей подряд.