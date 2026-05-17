Пытка Осьминогом: Медведев проиграл, но заставил Синнера страдать. Полный разбор матча от психолога и теннисистов Теннисист Чесноков: Медведев может противостоять и Алькарасу, и Синнеру

В ложе Foro Italico красавица-модель Лайла Хасанович кусала губы, глядя, как ее возлюбленный Янник Синнер пытается не упасть в обморок прямо на корте. Итальянский дьявол в тот день столкнулся с по-сибирски суровым Даниилом Медведевым и разрыдался во время матча. Как Осьминог заставил даже своим проигрышем весь мир говорить о русском ренессансе и какие шансы у Медведева завоевать статус лучшего игрока в теннис?

Как Медведев заставил Синнера пить таблетки Пятничный вечер на Stadio Centrale начался под диктовку Синнера. Итальянец использовал всю ширину корта, заставляя противника бегать по задней линии в поисках ответов на мощнейшие удары. Первый сет пролетел быстро. Синнер допустил минимум невынужденных ошибок и реализовал два брейк-пойнта. Медведев, которого поклонники прозвали Осьминогом за уникальный стиль игры, выглядел растерянным. Его фирменная защита не справлялась с глубиной атак соперника. Итоговые 6:2 в пользу итальянца заставили трибуны ликовать. Однако уже во втором сете зрители стали свидетелями одного из самых драматичных моментов турнира. При счете 3:3 Синнер внезапно сбавил в активности. Его движения потяжелели, он побледнел. Первую ракетку мира стошнило, спортсмен плакал и выглядел откровенно слабым. Медведев, обладающий уникальным чутьем на состояние соперника, мгновенно перестроил игру. Он перестал рисковать, сосредоточившись на затяжных обменах ударами, заставляя Синнера выполнять как можно больше лишних движений. Итальянцу вызвали на корт врача. В перерыве перед третьим сетом ему пришлось пить таблетки, но силу спортсмен не растерял. Он повел с брейком 4:2, когда погода в Вечном городе резко испортилась. Над стадионом сгустились тучи, и начался дождь, который с каждой минутой становился все сильнее.

Синнер воспользовался ситуацией. Медведев был готов продолжать, но Синнер продавил судью и заставил ее перенести матч на следующий день. Это решение спасло итальянца. В субботу, 16 мая, перед зрителями предстал уже другой Синнер — спокойный и сосредоточенный. Медведев, напротив, потерял тот импульс «охотника», который вел его во втором сете. Доигровка была недолгой. Медведев сумел взять свою подачу, но не смог навязать борьбу на приеме. Синнер уверенно довел дело до победы в сете — 6:4, и в матче в целом. Даниил Медведев проиграл со счетом 2:6, 7:5, 4:6. Медведеву вызов — лишняя мотивация Спортивный психолог Елена Шпиз в беседе с 360.ru сравнила главный теннисный корт Рима с Колизеем, в «эмоциональном котле которого происходит битва гладиаторов»: именно так воспринимался этот поединок Синнера и Медведева, контрастных в своей стратегии ведения игры. Эксперт напомнила, насколько легко и вдохновенно в предыдущем матче молодой талантливый испанец Мартин Ландалусе забрал у Медведева первый сет, однако далее «игроцкая» зрелость россиянина и постепенное вхождение в «грунтовую динамику» позволили ему переломить ход сюжета матча в собственную пользу. «Даниил очень любит вызовы и относится к уникальным игрокам, способным обращать раздражающие факторы в мощные дополнительные стимулы. Если ему что-то не нравится, это лишь подстегивает его изнутри», — отмечает психолог.

Эта характерная особенность россиянина ярко проявилась на US Open в 2019 году. Как отмечает спортивный психолог, Медведев тогда настроил против себя тысячи американских болельщиков, которые в итоге болели не столько за его соперников, сколько против него. Однако реакция Медведева на эту ситуацию поразила зрителей. Он не только «не сдулся», наоборот – поблагодарил агрессивно настроенную публику и заявил, что чем больше его будут не любить, тем больше он будет побеждать.

Психологический талант оборачивать негативную энергию в свою пользу и превращать ее в свой ресурс - уникальная особенность Даниила Медведева. Елена Шпиз психолог

В итоге американские зрители прониклись истинным интересом к интригующему своим поведением россиянину. «Талантливых «плохих парней» любят за внутреннюю силу и особую харизму», — отмечает психолог. Шпиз считает, что в Медведеве сочетаются два контрастных образа – интеллигентного, воспитанного, глубоко семейного человека за пределами корта, и опасного соперника в игре, порой агрессивного, порой провокативного, но ведущего постоянную внутреннюю работу каждую секунду матча. "Да, порой у него бывают срывы, однако он и не скрывает свою «теневую сторону», более того, похоже любит ее и считает своим надежным помощником в борьбе за победу, и это показывает его целостность как личности", - говорит собеседник 360.ru.

Как Медведев обхитрил Синнера Синнер вышел на матч в статусе фаворита и хозяина корта, при мощнейшей поддержке трибун. Для Медведева такая ситуация не стала критичной. Он, как предположила специалист, понимал, что выходит на игру с меньшим грузом ответственности.

В результате Медведев, по мнению эксперта, выбрал действенную тактику. Выступал не с позиции силы, а с позиции ослабления соперника — вязкого, физического и психологического. И смог-таки изрядно измотать мирового лидера. При этом, по мнению эксперта, в ситуации с медицинским перерывом и переносом доигровки Синнер действовал манипулятивно, что оставило неприятный осадок не только у соперника, но и у многих болельщиков "Такие манипуляции звездных игроков – тем более, первой ракетки мира, фаворита, хозяина корта и любимца местной публики – оставляют неприятный осадок, ощущение нечестности, которая оказывает сильное психологическое воздействие на соперника", - сказала Шпиз. Рыцарь и его дама Шпиз обратила внимание и на то, что за обоих игроков болели любимые женщины. Синнера поддерживала его девушка – датская модель, красавица Лайла Хасанович, которая раньше встречалась с сыном Михаэля Шумахера. «Синнеру всего 25 лет, он полон энергии, чувств. Возможно, в каком-то смысле, первая ракетка мира ощущает себя рыцарем, который не может проиграть на глазах своей дамы, да еще и на домашнем корте! А Медведева, конечно же, поддерживала любимая супруга Дарья, и он неоднократно обращался к ней во время матча.

Поражение — триумф Медведева? Психолог Шпиз отметила, что для игрока-профессионала и победа, и поражение — рабочие моменты. Принимать неудачи и идти дальше — необходимое качество игрока экстра-класса, как бы парадоксально это ни звучало. «Это драматичное противостояние с сильнейшим игроком мира показало, что Медведев находится в хорошей форме, хотя его психологическое напряжение в этом матче проявлялось ярко», — констатировала психолог. Советский и российский теннисист Андрей Чесноков в беседе с 360.ru также счел матч Синнера и Медведева украшением турнира в Риме. «Если Медведев будет так же играть, как он играл сейчас, в Риме, я думаю, что у него есть хорошие шансы на „Ролан Гаррос“. В матче против Синнера мне он очень понравился. Хорошо двигался», — отметил Чесноков. В этом году Медведев показывает намного более хорошую игру, чем в прошлом, добавил специалист. С таким уровнем подготовки у россиянина есть все шансы проявить себя и в дальнейшем.

Я считаю, что он заслуживает войти в топ-5, топ-6 на сегодняшний день. Один из немногих, который может противостоять и Алькарасу, и Синнеру, игрокам, которые оторвались от преследователей очень далеко, они выходят на матчи без интриги. А Медведев Алькараса победил в Индиан-Уэллсе, играл он потрясающе. То же самое здесь, с Синнером. Андрей Чесноков теннисист

Синнера спас дождь Успешное выступление Медведева отметил и заслуженный тренер России по теннису Виктор Янчук, воспитавший одного из победителей Большого Шлема. До начала матча специалист полагал, что россиянин выходит на корт с 20%-шансом на победу. Однако игру Медведев провел практически на одном уровне с первой ракеткой мира. «Он продемонстрировал более современный стиль игры. Раньше ему не хватало активности, хотя была надежность, розыгрыш, не хватало скоростей. И тут вдруг он преобразился. Он был хозяином положения во втором сете. Не уступал по темпу, наносил сильные удары при очень высоком темпе игры. Второй сет говорил о том, что третий будет непредсказуемым», — объяснил Янчук. Однако после второго сета Медведев расслабился, Синнер же продолжил держаться уверенно. Простые ошибки дали итальянцу оторваться на два гейма вперед. Затем соперник россиянина затребовал медицинский перерыв, все говорило о том, что у Даниила Медведева были шансы. По мнению Виктора Янчука, итальянской звезде помог дождь. Спортсмен также обратил внимание, что Синнеру было трудно восстанавливаться, ему потребовался медицинский перерыв. Непогода пришлась как никогда кстати.

Перерыв сыграл на руку сопернику. И ноги прошли, и дыхание. Концовку он взял при поддержке своих трибун, сумел доказать, что не зря считается первой ракеткой мира. Но матч получился достойным, он вселяет надежды. На подступах турнир Большого Шлема, «Ролан-Гаррос». Если Медведев будет играть так же, как во втором сете, он поспорит со всеми звездами, включая Синнера. Думаю, что он еще поборется. Виктор Янчук

Именно второй сет, добавил Виктор Янчук, показал возросшее мастерство Медведева. Россиянин совсем не стоит на месте, прибавляет уровень. «Надежность у него в игре есть, воля к победе есть. С ним будет непросто играть», — констатировал тренер Янчук.

Спортивные аналитики в целом сочли, что Медведев вряд ли рассматривает поражение от Синнера как тяжелый психологический удар. Напротив, это закономерный и в высшей степени полезный опыт. Синнер демонстрирует феноменальную форму, имея в своем активе серию из 28 побед подряд и пять завоеванных титулов серии «Мастерс» кряду. Сам Медведев на послематчевой пресс-конференции подтвердил, что доволен своим уровнем.

Доволен уровнем. Разочарован поражением. Что касается уверенности — знайте, каждая неделя — новая неделя. Хорошо выйти на такой уровень перед «Ролан Гаррос». Даниил Медведев теннисист

Встреча с соперником такого калибра прямо перед турниром Большого шлема действительно позволила Медведеву протестировать свои обновленные тактические схемы в условиях максимального сопротивления.