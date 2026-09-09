Погребняк назвал «Барселону», «Реал» и «Баварию» главными фаворитами Лиги чемпионов

Бывший нападающий сборной России и «Зенита» Павел Погребняк в интервью Metaratings.ru оценил расклад сил в стартующем сезоне главного еврокубка. По его мнению, основными претендентами на трофей являются испанские гранды и мюнхенский клуб.

«Что касается фаворитов Лиги чемпионов, я бы выделил "Баварию", "Реал" и идущую без поражений и забивающую по пять голов в Ла Лиге "Барселону". Первая тройка мне кажется такой, хотя "ПСЖ" тоже нельзя сбрасывать со счетов», — заявил экс-футболист.

Погребняк не сомневается в перспективах действующего обладателя титула, несмотря на их текущие неудачи. По его словам, спады случаются у всех, а продление контракта с Луисом Энрике подтверждает статус парижан как очень сильной команды под руководством квалифицированного специалиста.

В финале прошлого сезона французский клуб обыграл лондонский «Арсенал» (1:1, 4:3 по пенальти). Матчи первого тура общего этапа Лиги чемпионов пройдут с 8 по 10 сентября.