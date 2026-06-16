Малоизвестный вратарь сборной Кабо-Верде стал героем соцсетей

После матча чемпионата мира против Испании вратарь сборной Кабо-Верде Жозимар Жозе Эвора Диаш по прозвищу Возинья стал звездой. В соцсетях на него подписались 3,5 миллиона человек, сообщил ESPN .

Утром 15 июня Возинья проснулся малоизвестным 40-летним вратарем на закате карьеры. За 19 лет в профессиональном футболе он провел более 200 матчей и заработал всего один трофей, Кубок Кипра 2018-19. Игра Кабо-Верде против Испании прославила спортсмена.

Матч завершился ничьей. Противник нанес 27 ударов, из них семь в створ. Возинья выдохнул с облегчением, когда 90-минутная игра подошла к концу. К финальному свистку вратарь покинул поле в слезах, внеся вклад в завоевание своей страной первого в истории очка на чемпионате мира в дебютном матче.

Сразу после матча количество подписчиков Возиньи в Instagram* выросло с 56 тысяч до более чем двух миллионов. Еще через несколько часов их число перевалило за 2,7 миллиона, а теперь достигло отметки в 3,5 миллиона.

Ранее защитник сборной США по футболу Крис Ричардс поставил на чемпионате мира рекорд. Он сделал 83 точных передачи с матче с Парагваем.

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