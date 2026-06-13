Американский футболист установил рекорд на чемпионате мира

Защитник сборной США по футболу Крис Ричардс установил рекорд по количеству точных пасов за матч. Об этом сообщил портал Sofascore Football .

Во время игры с командой Парагвая Ричардс сделал 83 паса и все они оказались точными. Ранее ни один футболист, сделавший не менее 80 передач, не смог добиться стопроцентной точности. Статистика ведется с 1966 года, за 69 лет это первый подобный случай.

В этом матче американская сборная выиграла со счетом 4:1. До этого победить с таким разрывом в мировом турнире ей удалось 96 лет назад, когда в 1930 году США разгромили команды Парагвая и Бельгии со счетом 3:0.