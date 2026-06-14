Шотландия выиграла первый за 36 лет матч на чемпионате мира

Сборная Шотландии обыграла команду Гаити во время первого тура ЧМ-2026. Встреча завершилась со счетом 1:0.

Комментаторы назвали игру исторической, так как Гаити провела свой первый за 52 года матч. Шотландия не участвовала в турнире с 1998 года.

Решающий гол в ворота гаитян на 28-й минуте забил полузащитник Джон Макгинн. В последний раз Шотландия побеждала на чемпионате мира 36 лет назад, когда обыграла Швецию в 1990 году.

Сборная получила три очка, поэтому она с большой вероятностью окажется в следующем раунде.

Ранее на футбольном поле чемпионата сразились команды Бразилии и Марокко. Игра прошла в Ист-Ратерфорде и завершилась со счетом 1:1. Мяч в ворота марроканцев забил Винисиус Жуниор, а в ворота бразильцев — Исмаэль Сайбари.

Латиноамериканская страна сыграет с Гаити 20 июня, а 25 числа — с Шотландией.