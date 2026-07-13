Футбольный аналитик назвал фаворита в битве Аргентины и Англии

Футбольный аналитик Горсков: в матче с Англией у Аргентины есть преимущество

Небольшое преимущество в полуфинальном матче между Аргентиной и Англией есть у южноамериканской сборной, хотя силы соперников практически равны. Такое мнение в разговоре с 360.ru высказал футбольный аналитик и автор телеграм-канала «Дубль Вэ» Анатолий Горсков.

«Обе команды будут играть в тотальный прессинг, не давать ни себе, ни партнерам выдыхать, потому что по силе они в целом примерно равны», — заявил Горсков.

Он считает, что игра будет напоминать недавний матч Англия — Норвегия, где было немного голов, но при этом на поле кипела жесткая борьба с постоянными стычками и прессингом. Судьбу встречи, полагает эксперт, может решить всего один эпизод.

«Предполагаю, что матч завершится со счетом 1:0. Не исключаю и серию пенальти — для такого противостояния это вполне вероятный сценарий. Если дело дойдет до одиннадцатиметровых, то преимущество, на мой взгляд, будет у Аргентины благодаря Эмилиано Мартинесу. Он один из лучших в мире по игре в таких сериях», — сказал Горсков.

При этом он пожелал, чтобы итогом полуфинала стала победа команды, которая окажется сильнее именно на футбольном поле, а не при обсуждении судейских решений.

Подробнее о предстоящем матче и о том, с чем к нему пришли соперники, читайте в материале 360.ru.