Лыжников из России даже без флага не пустят на Олимпиаду и Паралимпиаду в Италии

FIS не допустила лыжников из РФ до отбора на зимнюю Паралимпиаду

Совет Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS) продлил дисквалификацию спортсменов из России и Белоруссии. Об этом сообщила пресс-служба Ассоциация лыжных видов спорта России.

«АЛВСР выражает глубокое разочарование сегодняшним решением [FIS] о дальнейшем лишении российских спортсменов права выступать на международных соревнованиях даже в качестве индивидуальных нейтральных атлетов», — сообщили представители ассоциации.

Решение совета назвали дискриминационный. Ассоциация намерена отстаивать интересы спортсменов в суде.

Совет FIS заседал 21 октября. Члены организации проголосовали за то, чтобы не содействовать участию спортсменов из России и Белоруссии в нейтральном качестве в квалификационных соревнованиях федерации к зимним Олимпийским и Паралимпийским играм 2026 года в Милане-Кортина.

Ранее на международную арену вернулись российские фигуристы. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков поддержал решение спортсменов выступать, даже без национального флага.