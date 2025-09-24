В Кремле оценили участие российских спортсменов в Олимпиаде под нейтральным флагом

Песков — о нейтральном статусе на Олимпиаде: Аделия Петросян будет нашим флагом

Российским спортсменам нужно продолжать участвовать в международных соревнованиях, отстаивая свои интересы и интересы страны. Об этом в интервью РБК заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Потому что если Аделия Петросян будет стоять на пьедестале, она и будет нашим флагом», — сказал пресс-секретарь Владимира Путина.

Песков добавил, что выбор по поводу участия в Олимпиаде под нейтральным флагом остается за самими спортсменами, однако их нужно к этому всячески сподвигать.

Ранее стало известно, что серебряный призер Олимпиады в Пхенчхане Александр Энберт назвал триумфальным возвращение российских фигуристов на мировую арену.