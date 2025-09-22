Серебряный призер Олимпиады Энберт назвал триумфальным возвращение российских фигуристов на мировую арену

Российские фигуристы успешно выступили на международном турнире, подтвердив высокие ожидания зрителей и судей. Серебряный призер Олимпийских игр в Пхенчхане Александр Энберт в беседе с сайтом NEWS.ru высоко оценил выступления Петра Гуменника и Аделии Петросян.

«Главной задачей, конечно, было попадание в топ-5 и получение путевки в Милан. Задача минимум выполнена с запасом. Задача максимум — триумфально вернуться на международную арену, обкатать сложный материал», — сказал собеседник.

Энберт отметил уровень исполнения сложных элементов программы и преодоление эмоционального напряжения. По словам фигуриста, оба спортсмена уверенно вошли в число лидеров и выполнили главную задачу — триумфально вернулись международную арену.