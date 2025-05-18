Льва Яшина признали лучшим вратарем в истории футбола

Легендарного вратаря московского «Динамо» и сборной СССР Льва Яшина признали лучшим голкипером в истории футбола по версии Международной федерации футбольной истории и статистики. Рейтинг опубликовали на официальном сайте IFFHS.
В списке Яшин обошел итальянца Джанлуиджи Буффона и немца Мануэля Нойера. В десятку лучших также вошли Икер Касильяс, Гордон Бэнкс, Петр Чех и другие спортсмены.
Ранее главного тренера «Спартака» оштрафовали на 250 тысяч рублей за жест «пересчета купюр». Контрольно-дисциплинарный комитет рассмотрел все аспекты нарушения и запросил дополнительные рапорты у судейской бригады.
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