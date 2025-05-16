Главного тренера «Спартака» оштрафовали на 250 тысяч рублей за жест «пересчета купюр»
РФС оштрафовал главного тренера «Спартака» на 250 тысяч рублей
Контрольно-дисциплинарный комитет РФС оштрафовал главного тренера «Спартака» Деяна Станковича на 250 тысяч рублей. Об этом сообщил глава КДК Артур Григорьянц, чьи слова привело РИА «Новости».
Причиной наказания стало оскорбительное поведение во время матча 28-го тура чемпионата России по футболу со столичным «Динамо».
«По материалам СМИ рассмотрели жест, имитирующий пересчет купюр, который демонстрировал Станкович в адрес скамейки „Динамо“. Станкович принял участие в заседании по ВКС. Извинился, что не приехал из-за плотного графика», — отметил Григорьянц.
КДК рассмотрел все аспекты нарушения и запросил дополнительные рапорты у судейской бригады. Судьи е видели этот жест, как и делегаты. Поэтому Станковича не удалили с поля. Комитет исследовал несколько видеозаписей и четко определил в чей адрес тренер направил жест.
Ранее Континентальная хоккейная лига вынесла предупреждение главному тренеру петербургского СКА Роману Ротенбергу за слова в адрес «Спартака».