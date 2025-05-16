Главного тренера «Спартака» оштрафовали на 250 тысяч рублей за жест «пересчета купюр»

Контрольно-дисциплинарный комитет РФС оштрафовал главного тренера «Спартака» Деяна Станковича на 250 тысяч рублей. Об этом сообщил глава КДК Артур Григорьянц, чьи слова привело РИА «Новости» .

Причиной наказания стало оскорбительное поведение во время матча 28-го тура чемпионата России по футболу со столичным «Динамо».

«По материалам СМИ рассмотрели жест, имитирующий пересчет купюр, который демонстрировал Станкович в адрес скамейки „Динамо“. Станкович принял участие в заседании по ВКС. Извинился, что не приехал из-за плотного графика», — отметил Григорьянц.

КДК рассмотрел все аспекты нарушения и запросил дополнительные рапорты у судейской бригады. Судьи е видели этот жест, как и делегаты. Поэтому Станковича не удалили с поля. Комитет исследовал несколько видеозаписей и четко определил в чей адрес тренер направил жест.

Ранее Континентальная хоккейная лига вынесла предупреждение главному тренеру петербургского СКА Роману Ротенбергу за слова в адрес «Спартака».