Ярославский «Локомотив» впервые стал обладателем Кубка Гагарина

Ярославский клуб «Локомотив» впервые в истории стал обладателем Кубка Гагарина. Спортсмены обыграли челябинский «Трактор» в финальной серии плей-офф Континентальной хоккейной лиги со счетом 4:1.

В Ярославле прошел пятый матч финальной серии Кубка Гагарина. Команды встретились на стадионе «Арена-2000».

Хозяева выиграли встречу со счетом 2:1 после овертайма. Шайбы забросили защитник «Локомотива» Мартин Гернат на 26-й минуте и форвард Максим Шалунов на 69-й. У «Трактора» отличился защитник Стивен Кэмпфер на 54-й минуте.

«Локомотив» сыграл в финале Кубка Гагарина в третий раз в истории. В предыдущие два раза команда играла против казанского «Ак Барса» — матч завершился со счетом 3:4, а также с магнитогорским «Металлургом» — 0:4.

«Локомотив» стал вторым клубом после ЦСКА, сумевшим завоевать Кубок Гагарина и Кубок континента в один сезон.

Ранее появилась информация, что «Ак Барс» планирует заключить контракт с капитаном челябинского «Трактора» Владимиром Ткачевым. Также клуб проявил интерес к воспитаннику ярославского «Локомотива» Даниле Дяденькину.