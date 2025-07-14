Летняя спартакиада «Комус-2025» прошла в Лужниках

Шестая спартакиада «Комус-2025» состоялась 12 июля в Лужниках. Около трех тысяч участников соревновались в 19 дисциплинах, сражаясь за призовой фонд в пять миллионов рублей.

В программе были как спортивные соревнования — футбол, баскетбол, волейбол, — так и настольный теннис, бильярд и даже киберсостязания.

«Мы попали в сердца нашим мероприятием, потому что оно не только спортивное, но и развлекательное», — заявила руководитель направления «Ивент» компании «Комус» Анна Липилина.