Летняя спартакиада «Комус-2025» прошла в Лужниках

Фото: 360.ru

Шестая спартакиада «Комус-2025» состоялась 12 июля в Лужниках. Около трех тысяч участников соревновались в 19 дисциплинах, сражаясь за призовой фонд в пять миллионов рублей.

В программе были как спортивные соревнования — футбол, баскетбол, волейбол, — так и настольный теннис, бильярд и даже киберсостязания.

«Мы попали в сердца нашим мероприятием, потому что оно не только спортивное, но и развлекательное», — заявила руководитель направления «Ивент» компании «Комус» Анна Липилина.

Фото: 360.ru
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Фото: 360.ru
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Побороться за победу мог любой желающий, достаточно было зарегистрироваться на сайте. Для тех, кто не участвовал в соревнованиях, организаторы предусмотрели множество активностей: мастер-классы, игровое пространство с зоной виртуальной реальности, фудкорт, а также концерт с выступлением поп-звезд.

Победителям викторин и лайк-игры тоже вручили ценные подарки. А самых юных гостей фестиваля ждали детский городок, аквагрим, настольные игры, попкорн и сладкая вата.

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