«Лед тронулся». Дегтярев оценил решение о допуске российских фигуристов

Дегтярев о решении ISU по россиянам: лед тронулся во многих видах спорта

Практика возвращения российских спортсменов к мировым стартам продолжает расширяться. Об этом в телеграм-канале заявил министр спорта Михаил Дегтярев.

«Лед тронулся во многих видах спорта. В десятках федераций взрослые спортсмены и юниоры могут выступать в составе сборной России — с флагом и гимном страны», — написал он.

Дегтярев напомнил, что ISU на международном уровне курирует фигурное катание, конькобежный спорт и шорт-трек.

«Теперь наши фигуристы, конькобежцы и шорт-трекисты смогут участвовать в чемпионатах мира, Европы и других турнирах под эгидой ISU», — заключил он.

Ранее во вторник Международный союз конькобежцев допустил российских спортсменов к соревнованиям в нейтральном статусе, в том числе в командных турнирах.

Заслуженный тренер Татьяна Тарасова не исключила, что россиян допустят лишь с одной квотой по каждому виду.