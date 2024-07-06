Криштиану Роналду установил очередной рекорд

Роналду первым в истории сыграл в 30 матчах на Евро

Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду первым в истории провел 30 матчей на чемпионатах Европы. Об этом сообщило издание Opta Sport .

Юбилейным для 39-летнего португальца стал четвертьфинальный матч чемпионата Европы в Германии с командой Франции в минувшую пятницу. Встреча завершилась победой французов в серии пенальти со счетом 5-3, в основное время команды мячей не забили.

Сборная Португалии завершила выступления на чемпионате Европы. На турнире Роналду провел пять матчей и отметился результативной передачей. В общей сложности в составе сборной Португалии спортсмен сыграл в 212 матчах, забив 130 голов.

Ранее он заверял, что чемпионат Европы в Германии станет для него последним в карьере. Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макрегор заявлял, что Роналду — величайший футболист с истинной страстью к своей стране.