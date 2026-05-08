Кремль разочаровало решение МОК сохранить ограничения для российских спортсменов

В Кремле разочарованы решением Международного олимпийского комитета сохранить ограничения для российских спортсменов, но Москва продолжит диалог с организацией. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, сообщило РИА «Новости» .

«Мы разочарованы этим решением. Мы в целом сожалеем в связи с этим решением», — сказал официальный представитель Кремля.

По его словам, юридическая комиссия МОК продолжит работу по возвращению России в олимпийскую семью.

Так же негативно оценил решение глава Олимпийского комитета России Михаил Дегтярев. Он признался, что причины такой задержки ему непонятны, особенно на фоне активного восстановления допуска российских юниоров на международные соревнования.

Накануне МОК сообщил, что провел конструктивные контакты с Олимпийским комитетом России, но пока не собирается восстанавливать его членство, приостановленное в 2023 году.