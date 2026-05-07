МОК снял ограничения с Белоруссии, но отказался восстанавливать членство России

Международный олимпийский комитет допустил белорусских спортсменов к участию в соревнованиях под национальной символикой, однако приостановка членства России остается в силе. Об этом сообщили в пресс-службе МОК.

Комитет затребовал у Всемирного антидопингового агентства свежую информацию о российских спортсменах, а от Олимпийского комитета России — более конструктивный диалог по выдвинутым в адрес страны подозрениям.

Белорусских спортсменов отстранили в 2022 году вместе с российскими, но уже на следующий год разрешили участвовать в нейтральном статусе.

Ранее президент Владимир Путин отметил, что российские спортсмены, получившие доступ на международные соревнования под национальной символикой, возвращаются «весьма достойно». В качестве примера он привел участников Паралимпийских игр.