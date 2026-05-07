Россию разочаровало решение МОК насчет российских спортсменов

Олимпийский комитет России негативно оценил решение Международного олимпийского комитета, который снова не стал выносить вердикт по вопросу восстановления организации. Об этом министр спорта и глава ОКР Михаил Дегтярев сообщил в телеграм-канале .

Юридическая комиссия МОК в очередной раз перенесла решение по возобновлению взаимоотношений с Олимпийским комитетом России.

Дегтярев отметил, что в ОКР не поняли причин такой задержки, особенно на фоне того, что российских юниоров стали чаще допускать к международным турнирам.

Министр спорта добавил, что комитет и Минспорта продолжат работу по возвращению прав российских спортсменов на международной арене.

«Мы разочарованы тем, что юридическая комиссия МОК так и не смогла вынести вердикт по кейсу Олимпийского комитета России и в очередной раз отложила его», — написал он.

Ранее Международный олимпийский комитет разрешил белорусским спортсменам выступать на соревнованиях под национальной символикой, однако решение о приостановке членства России сохранил в силе.