Краснов открыл в Казани «Кубок генерального прокурора» по стрельбе из лука

В Казани Игорь Краснов открыл IV Всероссийские соревнования по стрельбе из лука «Кубок генерального прокурора Российской Федерации». За звание самых метких в этом году будут бороться больше 600 юных спортсменов из 48 регионов страны, что станет рекордом по числу участников.

Впервые на турнире появятся команды Запорожской, Калужской и Сахалинской областей. Состязания пройдут на стадионе «Ак Барс Арена».

«Уже четвертый год мы с вами встречаемся на различных аренах нашей необъятной страны. <…> Стрельба из лука требует большой концентрации. Безусловно, я хотел бы пожелать вам спортивной борьбы, честной борьбы, чтобы ваши стрелы летели в правильном направлении», — сказал Краснов, обращаясь к участникам.

Также глава надзорного ведомства посетил в Казани школу олимпийского резерва, где дал старт началу строительства Центра стрельбы из лука. Комплекс предназначен не только для профессиональных спортсменов, но и для всех желающих попробовать себя в этом виде спорта.

Ранее стало известно, что комиссия Кремля рекомендовала назначить Краснова председателем Верховного суда. Президент Владимир Путин вскоре внесет его кандидатуру в Совет Федерации.