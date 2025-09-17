Путин скоро внесет в Совфед кандидатуру Краснова на пост главы Верховного суда

Президент России Владимир Путин в ближайшее время внесет кандидатуру Игоря Краснова в Совет Федерации для назначения на должность председателя Верховного суда. Об этом РИА «Новости» сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«В самые сжатые сроки», — обозначил он период, когда это произойдет.

Кандидатуру Краснова поддержала президентская комиссия.

Должность главы Верховного суда освободилась после смерти Ирины Подносовой в июле 2025 года. Краснов был единственным кандидатом на пост и успешно прошел квалификационный экзамен, а также получил одобрение Высшей квалификационной коллегии судей России.