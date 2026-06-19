«Краснодар» планирует вернуть 26-летнего полузащитника Даниила Уткина

Футбольный клуб «Краснодар» планирует вернуть своего воспитанника, 26-летнего полузащитника Даниила Уткина, для чего намерен выкупить его права у «Ростова». По данным «Спорт Экспресс» , речь идет о полноценном трансфере, и переговоры находятся в активной стадии.

Примечательно, что в рамках этой сделки может быть задействован и другой игрок: ранее сообщалось о желании «Ростова» арендовать у «Краснодара» 22-летнего вратаря Даниила Голикова, и его аренда может стать частью компенсации за возвращение Уткина, написал сайт rostovgazeta.ru.

Сезон-2025/26 Уткин провел в арендах, выступая сначала за «Балтику», а затем за «Торпедо», где в общей сложности сыграл 15 матчей, забив три гола и отдав четыре голевые передачи. Воспитанник академии «Краснодара», он дебютировал за основную команду в 2018 году, а в 2023-м перешел в «Ростов», где так и не смог закрепиться в основном составе, что и привело к арендным соглашениям.