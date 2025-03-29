Конор Макгрегор признал стагнацию UFC

Конор Макгрегор заявил, что после его ухода UFC стагнирует

Известный боец смешанного стиля Конор Макгрегор заявил, что UFC сейчас находится на стадии стагнации. Экс-чемпиона процитировало издание Sport24.

«Мы подняли UFC на невероятный уровень. Говорят, сейчас ее оценивают в 10 миллиардов долларов. Хотя сегодня эта империя немного стагнирует», — отметил Макгрегор.

По словам ирландца, кулачные бои стали намного популярнее смешанных боевых искусств (ММА).

В соцсетях Макгрегора также появился пост под бит песни «Город невест» российской группы «Каспийский Груз». На снимке спортсмен запечатлен на турнире промоушена по кулачным боям Bare Knuckle Fighting Championship.

Русскоязычные пользователи оставили под постом Макгрегора множество положительных комментариев.

У 36-летнего бойца за плечами 22 победы и шесть поражений. Он перестал участвовать в боях после травмы ноги. Последнее состязание Макгрегор провел в 2021 году.