Бой Макгрегора против Чендлера отменили

Бой бывшего чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата в двух весовых категориях Конора Макгрегора против американца Майкла Чендлера отменили. Глава UFC Дэйн Уайт в соцсети Х написал, что причина — травма ирландца.

Поединок этих бойцов должен был стать главным событием турнира UFC 303, который пройдет в конце июня в Лас-Вегасе. До этого уже ходили слухи, что Макгрегор получил травму и не сможет драться.

Теперь на ринг выйдут действующий чемпион в полутяжелом весе бразилец Алекс Перейра и чех Иржи Прохазка.

В начале июня UFC отменил пресс-конференцию в Дублине с участием Макгрегора и Чендлера. Экс-боец UFC Чейл Соннен тогда высказался против возможной отмены боя, сообщал sports.ru.

«Если Макгрегор не выйдет на бой 29 июня, чтобы подраться с Майклом Чендлером, то считайте, что он объявил об уходе из спорта», — заявил он.

Ранее поклонники ирландца полагали, что он планирует завершить спортивную карьеру. Однако в марте Макгрегор заявил, что до этого еще далеко. Боец выразил желание драться до тех пор, пока его не опустят в могилу. Кроме того, Макгрегор объявил о намерении стать кандидатом в президенты Ирландии.