Макгрегор опубликовал пост под бит «Каспийского Груза»

Известный боец смешанного стиля Конор Макгрегор в социальной сети опубликовал пост под бит песни «Город невест» российской группы «Каспийский Груз». На снимке спортсмен присутствует на турнире промоушена по кулачным боям Bare Knuckle Fighting Championship, совладельцем которого является.

Под постом появилось большое количество положительных комментариев от русскоязычных пользователей.

Макгрегор — бывший двойной чемпион UFC в полулегкой и легкой весовых категориях. Ирландец провел 28 боев по правилам ММА, одержал 22 победы и потерпел шесть поражений.

В последний раз 36-летний Конор выходил в октагон в 2021 году, когда уступил техническим нокаутом Дастину Порье.

Ранее ирландский суд признал Макгрегора виновным по делу об изнасиловании в 2018 году. Бойца обязали выплатить 250 тысяч евро пострадавшей женщине.