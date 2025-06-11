Конфликт или игровой момент? Что произошло между главой Fight Nights Global и букмекером

Telegram-канал «Mash на спорте» сообщил, что основатель Fight Nights Global Камил Гаджиев подрался с топ-менеджером одной из букмекерских контор во время тренировки по хоккею. 360.ru связался с промоутером, и тот рассказал свое видение произошедшего.

По данным канала, 8 июня на хоккейной тренировке букмекер впечатал Гаджиева в борт, после чего получил от него несколько ударов.

«Я в хоккее ни с кем не конфликтую, я в хоккей играю. <… > Играем в хоккей, где-то толкаемся, где-то деремся, все это происходит в рамках ледового поля. Вот так я к этому отношусь. И, честно говоря, я у людей не спрашиваю, где они работают», — заявил собеседник 360.ru.

Он подчеркнул, что никакой цели намеренно причинить вред при этом не преследовал.

Профессиональные хоккеисты тоже не против подраться во время матчей — даже в финале Кубка Стэнли. В стычке участвовали по пять игроков с каждой стороны, после чего некоторые из них получили удаления.