Массовая драка на льду произошла в первом периоде финала Кубка Стэнли

Во время игры между «Флоридой Пантерз» и «Эдмонтон Ойлерз» во время финала Кубка Стэнли один из игроков спровоцировал массовую драку на льду. Об этом сообщил «Чемпионат».
Потасовка произошла в конце первого периода третьей игры финальной серии плей-офф НХЛ Кубка Стэнли. Хоккеисты устроили драку после того, как нападающий «Эдмонтона» Трент Фредерик ударил Сэма Беннета клюшкой по спине.
Выяснение отношений переросло в драку «пять на пять», после которой шесть игроков обеих команд получили удаления различной продолжительности.
Ранее сборная США впервые с 1933 года выиграла Чемпионат мира по хоккею. Американцы одержали победу над швейцарцами со счетом 1:0 в овертайме во время матча в Стокгольме.
Шайбу в ворота противника забросил нападающий Тэйдж Томпсон. Всего США за свою историю выигрывали Чемпионат мира три раза.
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