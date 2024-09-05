Команда Тутберидзе частично погасит долг фигуристки перед академией Плющенко

Тренерская группа Этери Тутберидзе устроит платную открытую тренировку, часть средств от которой пойдут на выплату долга семьи фигуристки 12-летней фигуристки перед академией «Ангелы Плющенко». Об этом штаб сообщил в Instagram*.

Открытую тренировку проведут ученики Тутберитзе.

Мероприятие состоится 9 сентября в Москве, в Центре фигурного катания Этери Тутберидзе, сообщил RT.

Академия Евгения Плющенко через суд потребовала взыскать с 12-летней спортсменки деньги, затраченные на ее подготовку. В результате фигуристку обязали выплатить 1 900 195 рублей.

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова раскритиковала академию за суд. По ее мнению, ситуацию необходимо было урегулировать иначе и найти компромиссное решение. Тренер добавила, что это первая судебная тяжба в истории российского фигурного катания.