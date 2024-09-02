«Я против». Тарасова раскритиковала суд между академией Плющенко и 12-летней фигуристкой

Конфликт между академией «Ангелы Плющенко» и представителями фигуристки Арины Парсеговой не стоило доводить до суда. Об этом РИА «Новости» заявила заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова.

Она высказала мнение, что сторонам следовало прийти к компромиссному решению и не обращаться в суд.

Тарасова подчеркнула, что она не является юристом и не знает всех тонкостей дела. По ее словам, суд между спортсменкой и академией стал первым в истории фигурного катания в России.

«Я против этого, сторонам надо уметь как-то договариваться по-другому — не через суд. Я этого не понимаю, надо договариваться без судов», — отметила тренер.

Фигуристке Парсеговой 12 лет. Юная спортсменка тренировалась под руководством Этери Тутберидзе, а затем перешла в академию «Ангелы Плющенко». Через некоторое время она вернулась к предыдущему тренеру. Никулинский районный суд Москвы постановил взыскать с фигуристки один миллион 800 тысяч рублей за уход из академии, с которой она заключала договор, сообщил RT.