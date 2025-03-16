«Не в порядке с головой». Экс-главе МОК Баху рекомендовали психиатра

Главе МОК Томасу Баху нужно обратиться к психиатру после обвинений России в скандале с проваленными гендерными тестами на Олимпиаде 2024 года в Париже. Об этом заявил двукратный чемпион ОИ по биатлону Дмитрий Васильев, сообщило «ВсеПроСпорт» .

«У Баха явно стало не в порядке с головой. Достаточно вспомнить, когда он просил ему объяснить, чем отличается мужчина от женщины», — иронично сказал Васильев.

Ранее Бах назвал «российские фейки» причиной гендерного скандала на Олимпиаде 2024 года в Париже с участием боксерш Иман Хелиф и Линь Юйтин.

По его словам, участницы, которых обсуждали в интернет-СМИ, всегда были женщинами.

Боксерши Иман Хелиф и Линь Юйтин не прошли гендерные тесты IBA в Индии в 2023 году.

Однако Международный олимпийский комитет одобрил их участие в Играх, на которых Хелиф завоевала золото в весе до 66 килограммов.