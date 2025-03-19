Томас Бах станет пожизненным почетным президентом МОК

Томаса Баха избрали пожизненным почетным президентом Международного олимпийского комитета. Он получит этот статус после окончания срока полномочий во главе организации, сообщило РИА «Новости» .

С таким предложением выступила вице-президент МОК Николь Хевертц на 144-й сессии комитета в Греции. Решение поддержали аплодисментами.

«Предлагаю избрать Томаса Баха пожизненным почетным президентом МОК. Исполком МОК 17 марта одобрил это предложение», — отметила Хевертц.

Полномочия Баха истекают 24 июня 2025 года. Сейчас ему 71 год, он возглавляет МОК с 2013 года. В 2021-м Баха переизбрали на четырехлетний срок, который станет для него последним согласно Олимпийской хартии.

Двукратный чемпион Олимпийских игр по биатлону Дмитрий Васильев ранее посоветовал Баху обратиться к психиатру. Это произошло после его обвинений в сторону России в скандале с проваленными гендерными тестами на Олимпиаде в Париже.