Киберспортсмены из России выиграли чемпионат мира по Counter-Strike 2

Европейская Team Falcons с россиянами Ильей Осиповым (m0NESY) и Максимом Лукиным (kyousuke) стала победителем IEM Cologne Major 2026 по Counter-Strike 2. В гранд-финале команда уверенно обыграла бразильскую FURIA со счетом 3:0. Трансляцию вел портал HLTV.org .

Все три карты финала завершились с одинаковым счетом — 13:8 в пользу Falcons. Для 21-летнего m0NESY и 18-летнего kyousuke эта победа стала первой на турнирах серии Major.

На пути к титулу европейская команда с россиянами в составе остановила российскую Team Spirit, обыграв ее в полуфинале со счетом 2:1.

Общий призовой фонд турнира составил 1,17 миллиона долларов (около 86 миллионов рублей). Чемпионы заработали 500 тысяч долларов, финалистам достались 170 тысяч. Команды, занявшие третье и четвертое места, получили по 80 тысяч долларов.

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