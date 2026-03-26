Санкт-Петербург может получить статус столицы киберспорта и VR в России

Санкт-Петербург может занять лидирующие позиции в области киберспорта и виртуальной реальности в России благодаря активному развитию этих направлений в городе. Менеджер по развитию направления киберспорта ООО «Бизнес-Фабрика», преподаватель кафедры игровой индустрии и киберспорта Университета «Синергия» Григорий Лапшин в беседе с RuNews24.ru подчеркнул, что киберспорт прочно вошел в современную реальность.

По мнению эксперта, VR-киберспорт находится на начальном этапе становления. Сейчас виртуальная реальность воспринимается скорее как развлечение, чем как полноценная спортивная дисциплина. Тем не менее стремительное развитие технологий и появление первых VR-турниров говорят о перспективности этого направления, отметил сайт gazeta.spb.ru.

Лапшин добавил, что Санкт-Петербург играет особую роль в этом процессе. В городе активно внедряются новые технологии, открываются компьютерные клубы, VR-центры и детские секции по киберспорту. Северная столица выглядит локальным центром развития как традиционного киберспорта, так и VR-направлений по сравнению с другими регионами России.