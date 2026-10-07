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    «Я уже скучаю». Месси обратился к болельщикам после прощания со сборной

    Месси опубликовал прощальное письмо после последнего матча за Аргентину

    Фото: РИА «Новости»

    Нападающий Лионель Месси опубликовал прощальное письмо после своего последнего матча за сборную Аргентины. Футболист поблагодарил семью, друзей, бывших партнеров по команде и болельщиков в Instagram*.

    В товарищеской встрече аргентинцы обыграли сборную Бенина со счетом 3:0. Месси забил гол и отдал две результативные передачи. Он назвал выступления за национальную команду невероятным путем, который, несмотря на радостные и тяжелые моменты, стоил каждого шага.

    «Вчера был мой последний матч, и я уже скучаю по тому, чтобы носить эти цвета», — написал Месси.

    Он также поблагодарил клубы, за которые играл, за возможность выступать за сборную.

    Месси провел за Аргентину 208 матчей и забил 126 голов — оба результата стали рекордами национальной команды. С 2023 года футболист выступает за американский клуб «Интер Майами».

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