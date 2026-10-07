«Я уже скучаю». Месси обратился к болельщикам после прощания со сборной
Месси опубликовал прощальное письмо после последнего матча за Аргентину
Нападающий Лионель Месси опубликовал прощальное письмо после своего последнего матча за сборную Аргентины. Футболист поблагодарил семью, друзей, бывших партнеров по команде и болельщиков в Instagram*.
В товарищеской встрече аргентинцы обыграли сборную Бенина со счетом 3:0. Месси забил гол и отдал две результативные передачи. Он назвал выступления за национальную команду невероятным путем, который, несмотря на радостные и тяжелые моменты, стоил каждого шага.
«Вчера был мой последний матч, и я уже скучаю по тому, чтобы носить эти цвета», — написал Месси.
Он также поблагодарил клубы, за которые играл, за возможность выступать за сборную.
Месси провел за Аргентину 208 матчей и забил 126 голов — оба результата стали рекордами национальной команды. С 2023 года футболист выступает за американский клуб «Интер Майами».
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