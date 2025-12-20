«Изменял беременной жене со стюардессой». Блогер Мэддисон набросился на вратаря Сафонова

Блогер и футбольный болельщик Илья Мэддисон жестко высказался о вратаре «Пари Сен-Жермен» Матвее Сафонове, впервые в истории турниров ФИФА отбившем четыре пенальти подряд. Он назвал футболиста мразью во время прямой трансляции на платформе Kick .

Во время стрима блогера спросили, что он думает о выступлении Сафонов в финальном матче Межконтинентального кубка, который прошел 17 декабря. «ПСЖ» тогда обыграл «Фламенго» в послематчевой серии пенальти. Сафонов отразил четыре пенальти и установил абсолютный рекорд турниров под эгидой ФИФА, причем у спортсмена была сломана рука.

Мэддисон заявил, что это был никому не нужный турнир, а удары якобы оказались легкими, так как все пришлись по центру.

«Великий вратарь! Сафонов — это дырка. Мразь, а не человек. Который изменял беременной жене со стюардессой», — эмоционально ответил Мэддисон.

Блогер добавил с уверенностью, что Сафонов понесет наказание. Футболист ранее был женат на Анастасии Казачек, в браке с которой у него родилась дочь. В мае девушка публично обвинила спортсмена в невыплате алиментов и утаивании доходов.

Ранее Сафонов попал на обложку французского издания L’Equipe.