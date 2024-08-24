«Из пустого в порожнее». «Зенит» давно купил бы Соболева в случае заинтересованности

О судьбе нападающего «Спартака» Александра Соболева и его возможном переходе в «Зенит» можно фантазировать бесконечно, заявил 360.ru комментатор «Матч ТВ» Константин Генич. По его словам, петербургская команда давно могла совершить трансфер.

«Пока кроме отстранения Соболева [от матчей] никаких больше официальных новостей из клубов не поступало. Поэтому мы можем сколько угодно переливать из пустого в порожнее относительно перспектив Соболева и его дальнейшей карьеры», — подчеркнул эксперт.

Он напомнил, что игрока отстранили после первого тура после матча с «Оренбургом», а сейчас идет шестой тур.

«Если бы „Зенит“ реально был заинтересован в этом игроке, то „Зенит“ бы уже давным-давно этот трансфер совершил. <…> Поэтому пока этот трансфер не осуществился, и вообще будет ли осуществлен, мы можем фантазировать на тему Соболева сколько угодно. На данный момент как факт мы принимаем, что Соболев не тренируется с основной командой „Спартака“. И не исключено, что если с „Зенитом“ все, что было по слухам, не срастется, Соболев вынужден будет уйти в аренду в другую команду», — добавил комментатор.

При этом не стоит забывать, что Соболев немало сделал для «Спартака». Он — хорошая боевая единица в нынешних условиях российского чемпионата, а в футболе были разные истории, когда что-то шло не по плану, подчеркнул специалист.

«Поэтому я вполне допускаю, что Соболев еще может в „Спартаке“ остаться и продолжить свою карьеру в московском клубе. И, на мой взгляд, рассуждать на тему, кому он сейчас больше необходим — „Зениту“ или „Спартаку“ — тоже не совсем уместно, потому что „Зенит“ — лидер чемпионата и выиграл шесть чемпионских титулов подряд без Соболева. „Спартак“ играет хорошо и результативно без Соболева. Но это не значит, что такой футболист „Спартаку“ не нужен», — подытожил Генич.

Председатель правления «Зенита» Александр Медведев ранее опроверг слухи о переходе Соболева в команду. Он заявил, что информация не имеет под собой никаких оснований «ни целиком, ни частями».