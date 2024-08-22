Слухи о переходе Соболева в «Зенит» опровергли в петербургском клубе
Председатель правления петербургской футбольной команды «Зенит» Александр Медведев в беседе с РИА «Новости»опроверг слухи о переходе Александра Соболева из «Спартака».
По его словам, эта информация не имеет под собой никаких оснований «ни целиком, ни частями», написала Gazeta.SPb.
Сайт Transfermarkt оценил рыночную стоимость футболиста в 7,5 миллиона рублей. Ранее СМИ писали о том, что клубы близки к согласованию перехода 27-летнего нападающего.
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