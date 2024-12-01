Итальянский футболист перенес остановку сердца во время матча

Футболист итальянской команды «Фиорентина» Эдоардо Бове перенес остановку сердца во время матча с «Интера». Об этом сообщило ANSA.
На 17-й минуте игрок потерял сознание, в результате встречу пришлось прервать. После падения 22-летнего полузащитника на газон футболисты и персонал окружили его, закрывая камеры от зрителей.
Спортсмену оказали медицинскую помощь и госпитализировали. Позже он пришел в сознание. У Бове случился эпилептический припадок с остановкой сердца.
Матч перенесли на другую дату.
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