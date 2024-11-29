Умер футбольный судья Эмир Привалов

Арбитр Первой лиги Эмир Привалов умер на 29-м году жизни. Об этом сообщила пресс-служба Российского футбольного союза.
«РФС выражает соболезнования родным и близким Эмира Привалова», — написали на сайте.
Представители союза уточнили, что судья скончался в Сочи 28 ноября. У Привалова остались жена и двое детей. РФС пообещал оказать финансовую поддержку и помощь в организации похорон.
Привалов родился 9 июля 1996 года, карьеру арбитра он начал в 2016-м. На матчах Второй лиги судья стал работать с сезона 2021/2022.
В сентябре ушел из жизни лучший футболист ЧМ-1990 года Сальваторе Скиллачи. Его не стало в возрасте 59 лет.
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