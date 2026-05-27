Исполком FISU допустил российских спортсменов до участия в соревнованиях

Исполнительный комитет Международной федерации университетского спорта (FISU) допустил российских спортсменов к соревнованиям под эгидой FISU. Решение опубликовали на сайте организации.

Решение приняли по рекомендации МОК, FISU ввела единые требования ко всем участникам, чтобы обеспечить единообразие на всех соревнованиях.

«Полное исключение российских спортсменов по признаку гражданства считается несоразмерным и несовместимым с образовательной миссией FISU. Условия нейтральности — участие без национального флага, формы и так далее — представляют собой максимальное ограничение, применимое на любом мероприятии FISU, независимо от позиции соответствующей международной федерации», — отметили в сообщении.

Министр спорта и глава Олимпийского комитета России (ОКР) Михаил Дегтярев положительно отреагировал на решение федерации. Он напомнил, что в июле 2025 года встречался с исполнительным директором FISU Маттиасом Ремундом.

«Вскоре было принято решение о допуске российских атлетов на Универсиаду в Германии, где наши ребята выступили впервые за шесть лет. FISU последовательно продолжает смягчать условия для студентов из России. Мы это приветствуем», — заключил министр.

Исполком Европейского гимнастического союза — European Gymnastics — 24 мая вернул флаг и гимн российским спортсменам. Еще раньше, 19 мая, World Gymnastics официально сняла все ограничения, допустив спортсменов из России до любых соревнований с национальным флагом и гимном. Ограничения также сняли и с белорусских спортсменов.