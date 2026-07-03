Испания впервые за 16 лет выиграла плей-офф чемпионата мира по футболу

Сборная Испании победила в матче против Австрии и вышла в 1/8 финала ЧМ-2026

Матч 1/16 финала чемпионата мира по футболу 2026 года между Испанией и Австрией завершился со счетом 3:0. Об этом сообщил «Чемпионат» .

Игра прошла на стадионе «Соу-Фай» в американском городе Инглвуде. Микель Оярсабаль дважды поразил ворота сборной Австрии, один гол забил Педро Порро.

«Это был огромный вызов. Но я думаю, что мы могли бы на равных сыграть почти с любым другим соперником, и у нас были хорошие шансы пройти дальше», — заявил журналистам главный тренер австрийской команды Ральф Рангник.

Сборная Испании впервые с 2010 года вышла в 1/8 финала чемпионата мира по футболу. Она также стала второй командой после Мексики, не пропустившей мяч по итогам четырех встреч.

Испании предстоит сразиться с победителем матча Португалия — Хорватия. Встреча 1/8 финала пройдет 6 июля.

Ранее сборная США обошла команду Боснии и Герцеговины со счетом 2:0. Бельгия прошла в 1/8 финала ЧМ-2026, нанеся поражение сборной Сенегала.