Сборная США обыграла Боснию и Герцеговину в матче 1/16 финала ЧМ по футболу

Сборная Соединенных Штатов по футболу обыграла команду Боснии и Герцеговины в матче 1/16 финала чемпионата мира. Встреча, проходившая в Санта-Кларе в Калифорнии, завершилась со счетом 2:0 в пользу США.

Первый мяч на 45-й минуте забил Фоларин Балоган, второй принес Малик Тилльман на 82-й минуте. При этом Балогана удалили на 64-й минуте матча за нарушения.

По итогам встречи сборная США вышла в 1/8 финала турнира. Американская команда впервые за 24 года выиграла матч плей-офф на ЧМ.

Ранее стало известно, что Франция обыграла Швецию со счетом 3:0 и вышла в 1/8 финала чемпионата мира. Дубль в этом матче оформил нападающий мадридского «Реала» Килиан Мбаппе.