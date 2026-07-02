Сборная Бельгии вырвала победу у Сенегала и вышла в 1/8 финала чемпионата мира

Сборная Бельгии по футболу вышла в 1/8 финала ЧМ, обыграв команду Сенегала

Сборная Бельгии по футболу в дополнительное время переиграла команду Сенегала в матче 1/16 финала чемпионата мира, который проходит в США, Мексике и Канаде. Встреча прошла в Сиэтле.

До 86-й минуты игры Сенегал вел в счете 2:0, но затем Бельгия сравняла его в течение трех минут.

Победу «красным дьяволам» ударом с пенальти на пятой компенсированной ко второму дополнительному тайму минуте принес Юри Тилеманс.

В 1/8 финала бельгийцы сыграют против США, которые обыграли Боснию и Герцеговину со счетом 2:0.

Чемпионат мира впервые в истории проходит с участием 48 национальных команд на территории трех государств. Турнир завершится 19 июля.

Днем ранее Франция разгромила Швецию со счетом 3:0 и вышла в 1/8 финала чемпионата мира. Дубль в прошедшей встрече оформил нападающий мадридского «Реала» Килиан Мбаппе.