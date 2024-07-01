Испания разгромила Грузию и вышла в четвертьфинал Евро

Испания выиграла у Грузии со счетом 4:1 в матче 1/8 финала Евро

Испания одержала крупную победу над Грузией и вышла в четвертьфинал Чемпионата Европы по футболу. Игра закончилась со счетом 4:1.

Матч проходил на стадионе в Кельне. У победителей отличились Родри, Фабиан Руис, Нико Уильямс и Дани Ольмо. При этом грузинам не удалось забить ни одного гола. Испанский защитник Робен Ле Норман срезал мяч в свои ворота.

«Красная фурия» стала четвертым участником четвертьфинала, присоединившись к командам Швейцарии, Германии и Англии.

Ранее англичане одолели словаков со счетом 2:1 в дополнительное время. Футболиста сборной Англии Джуда Беллингема назвали лучшим игроком встречи. Британцы встретятся в четвертьфинале со сборной Швейцарии.