Испания разгромила Грузию и вышла в четвертьфинал Евро

Испания одержала крупную победу над Грузией и вышла в четвертьфинал Чемпионата Европы по футболу. Игра закончилась со счетом 4:1.
Матч проходил на стадионе в Кельне. У победителей отличились Родри, Фабиан Руис, Нико Уильямс и Дани Ольмо. При этом грузинам не удалось забить ни одного гола. Испанский защитник Робен Ле Норман срезал мяч в свои ворота.
«Красная фурия» стала четвертым участником четвертьфинала, присоединившись к командам Швейцарии, Германии и Англии.
Ранее англичане
одолели словаков со счетом 2:1 в дополнительное время. Футболиста сборной Англии Джуда Беллингема назвали лучшим игроком встречи. Британцы встретятся в четвертьфинале со сборной Швейцарии.
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