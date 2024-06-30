Англия вышла в 1/4 Чемпионата Европы по футболу после победы над Словакией

Англичане обыграли словаков со счетом 2:1 и вышли четвертьфинал ЧЕ по футболу

Jesper Zerman/Keystone Press Agency
Фото: Jesper Zerman/Keystone Press Agency/Global Look Press

Футболисты сборной Англии одержали победу над словаками в 1/8 финала чемпионата Европы по футболу со счетом 2:1 в дополнительное время. Матч состоялся на стадионе «Фельтинс-Арена» в Гельзенкирхене.

Основное время игры завершилось ничьей. Соперники забили по одному голу. Теперь британцам предстоит встреча со сборной Швейцарии, которая одолела победителей предыдущего Евро — сборную Италии — со счетом 2:0.

Швейцарцы первыми пробились в четвертьфинал этого турнира. Также там оказались немцы. Которые победили датчан с таким же результатом. В ближайшем матче, который состоится в воскресенье, 30 июня, силами померятся сборные Испании и Грузии.

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