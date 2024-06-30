Футболист сборной Англии Джуд Беллингем стал лучшим игроком матча 1/8 финала чемпионата Европы. В дополнительное время команда спортсмена обыграла сборную Словакии.
Встреча состоялась в Гельзенкирхене и завершилась со сетом 2:1. Беллингем отличился на пятой добавленной минуте — он забил мяч в ворота соперника ударом «ножницами» через себя.
Гол англичанина стал самым поздним для его сборной в истории выступлений на Евро.
Ранее стало известно, что Германия обыграла сборную Дании в матче 1/8 чемпионата Европы. Прервавшаяся из-за грозы встреча закончилась со счетом 2:0. Немецкая команда вышла в следующий раунд плей-офф.
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