Стало известно имя лучшего футболиста матча Евро-2024 Англия — Словакия

Беллингем стал лучшим футболистом мачта Англия — Словакия на Евро-2024

Revierfoto/Keystone Press Agency
Фото: Revierfoto/Keystone Press Agency/Global Look Press

Футболист сборной Англии Джуд Беллингем стал лучшим игроком матча 1/8 финала чемпионата Европы. В дополнительное время команда спортсмена обыграла сборную Словакии.

Встреча состоялась в Гельзенкирхене и завершилась со сетом 2:1. Беллингем отличился на пятой добавленной минуте — он забил мяч в ворота соперника ударом «ножницами» через себя.

Гол англичанина стал самым поздним для его сборной в истории выступлений на Евро.

Ранее стало известно, что Германия обыграла сборную Дании в матче 1/8 чемпионата Европы. Прервавшаяся из-за грозы встреча закончилась со счетом 2:0. Немецкая команда вышла в следующий раунд плей-офф.

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